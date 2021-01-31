"الزراعة" تعلن تجديد الاعتماد الدولي لمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس للعام الثاني

الأحد 31/يناير/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجديد الاعتماد لمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، وذلك للعام الثاني على التوالي وحصوله على شهادة الجودة والاعتماد الدولي "ايزو".

وقالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المشروع، ان ذلك الاعتماد يؤكد اهمية الدور الذي تقوم به المعامل في مجال سلامة "البطاطس" سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، وذلك نتيجة الدعم الذي يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمشروع، فضلا عن الجهود التي يبذلها العاملون بالمشروع.

واضافت ان المشروع يحتوى على معامل مجهزة بأحدث الأجهزة العالمية في مجال مكافحة مرض العفن البني الذي يصيب البطاطس وان المشروع يقوم بدور في مهم في فحص وتحليل البطاطس والتأكد من سلامتها سواء للتصدير أو للسوق المحلي

والجدير بالذكر ان البطاطس المصرية تتمتع بجودة عالية وتغزو حاليا معظم الأسواق العالمية.

واوضحت انه تم اعتماد مساحة 51 الف فدان بطاطس من الزراعات الشتوية، الموسم الحالي، كذلك مساحة ( 8 الاف) فدان عروة صيفية حتى الآن، لافتة الى انه تم ايضا تأسيس 23 الف فدان للموسم الجديد، ليصبح اجمالى مساحات المناطق الخالية حتى الآن حوالي 608 الف فدان.

واشارت بلابل الى انه تم الانتهاء من عمل خرائط مكانية لأماكن الثلاجات المستخدمة في تخزين التقاوي الكسر المحلى والكميات المخزنة بكل ثلاجة، كذلك تم تحميل مساحة ( 2 مليون ) كيلو متر مربع صور اقمار صناعية لمساحة (608 الف) فدان لجميع المناطق الخالية، فضلا عن ميكنة دورة العمل بالكامل للسادة مهندسي المناطق الخالية عن طريق التابلت المقوي وأماكن العمل بالحقول.

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