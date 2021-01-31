إصابات كورونا حول العالم تقترب من 102.6 مليون

الأحد 31/يناير/2021 - 01:05 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، اقترب من 102.6 مليون.

 

وبحسب الجامعة الأمريكية، اقترب عدد المتعافين من 56.8 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و 219 ألف حالة.

 

وكانت الولايات المتحدة، تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

 

ومن حيث أعداد الوفيات، جاءت الولايات المتحدة في الصدارة، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

 

ويذكر أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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