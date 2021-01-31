تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.5% في ختام تعاملات اليوم

الأحد 31/يناير/2021 - 12:56 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.59% خاسراً 43.09 نقطة ليغلق عند مستوى 2654.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 113.3 مليون سهم محققة ما قيمته 150.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1984 صفقة لعدد 34 سهماً.


وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.76%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.59%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.48%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.15%.
 
وقفزت 6 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.79%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.57%، وتراجع 26 سهماً على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.85%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.76%،  فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.1 مليون ورقة بقيمة 34 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.84%.
 

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