تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.5% في ختام تعاملات اليوم

استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.59% خاسراً 43.09 نقطة ليغلق عند مستوى 2654.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 113.3 مليون سهم محققة ما قيمته 150.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1984 صفقة لعدد 34 سهماً.









وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.76%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.59%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.48%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.15%.