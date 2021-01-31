بالصور.. رئيس مياه القناة: حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي بمنطقة أرض المزادات

الأحد 31/يناير/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة



تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، منطقة أرض المزادات، للوقوف بنفسه وبصفه شخصية علي مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة، حيث تم تغير خط صرف 250 ملي، وتغير خط 200 ملي بطول 24 مترًا، وعمل بدالة لخط الصرف الصحى لاستيعاب تصرفات المياه بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، بالإضافة أعمال الملس والتطهير خلف مدرسة المعمارية الي مساكن 24 أكتوبر.

وأكد اللواء عصمت، تشكيل لجنة مكبرة عاجلة، وذلك لدراسة وبحث كافة الاقتراحات والحلول الجذرية، والاستعانة بالخبرات الفنية بشركة محافظات القناة من أجل القضاء على مشكلة الصرف الصحي بمنطقة أرض المزادات، مؤكدًا علي استمرار الحملة المكبرة التي أطلقتها الشركة لعملية تطهير وملس موسعة لشبكات الصرف الصحي، بمحافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك للقضاء علي المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي رئيس تستوعب الزيارة المتوقعة للتصرفات خلال فصل الشتاء.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، المواطنين، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس مياه القناة، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
بالصور.. رئيس مياه القناة: حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي بمنطقة أرض المزادات
بالصور.. رئيس مياه القناة: حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي بمنطقة أرض المزادات
بالصور.. رئيس مياه القناة: حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي بمنطقة أرض المزادات
بالصور.. رئيس مياه القناة: حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي بمنطقة أرض المزادات
بالصور.. رئيس مياه القناة: حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي بمنطقة أرض المزادات
بالصور.. رئيس مياه القناة: حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي بمنطقة أرض المزادات
بالصور.. رئيس مياه القناة: حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي بمنطقة أرض المزادات
بالصور.. رئيس مياه القناة: حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي بمنطقة أرض المزادات
بالصور.. رئيس مياه القناة: حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي بمنطقة أرض المزادات
بالصور.. رئيس مياه القناة: حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي بمنطقة أرض المزادات
بالصور.. رئيس مياه القناة: حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي بمنطقة أرض المزادات
بالصور.. رئيس مياه القناة: حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي بمنطقة أرض المزادات
بالصور.. رئيس مياه القناة: حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي بمنطقة أرض المزادات
بالصور.. رئيس مياه القناة: حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي بمنطقة أرض المزادات
بالصور.. رئيس مياه القناة: حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي بمنطقة أرض المزادات
بالصور.. رئيس مياه القناة: حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي بمنطقة أرض المزادات

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