ميمي جمال تعلن اعتزالها على الهواء: تعبت والقرار مريح





أعلنت الفنانة ميمي جمال اعتزالها اليوم الأحد، على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج"هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز".









قالت ميمي جمال خلال المداخلة، إنها عاشت فترة طويلة مع زوجها الفنان حسن مصطفى أكثر من 40 عامًا كزوجين في المنزل أما خارجه فكل منهما لديه عمله، متابعةً أن زوجها كان سند وظهر وعشرة عمر وبعد وفاته مرت بفترة نفسية سيئة، وبعدها شاركت في فيلم "لف ودوران" مع الفنان أحمد حلمي وبعدها قررت اعتزال الفن.







