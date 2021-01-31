وزير الاتصالات: مبادرة "بناة مصر الرقمية" هي ذروة الهرم التدريبي

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن اطلاق مبادرة "بناة مصر الرقمية" يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لبناء مجتمع رقمي، حيث يتستهدفون أن تتبوأ مصر مكانة هامة في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.



وأشار "طلعت"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن مبادرة بناة مصر الرقمية تعتبر ذروة هرم التدريب، حيث أن جرعة التدريب والتعليم بالمبادرة متنوعة ومتعمقة، فضلا على أنها تستهدف شباب طموح.



وأضاف أن سوق العمل يتطلب خبرات عملية وعلمية ومهارات شخصية والقدرات والملكات الناعة، فضلا على اتقان الغة الإنجليزية، موضحا أنهم يعملون على تزويد الشباب بهذه المهارات ليكون مؤهلا لسوق العمل، فضلا على أنه تم التعاقد مع كبرى الشركات لتعليم الشباب التقنيات الحديثة واللغات.

