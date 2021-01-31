تجديد حبس متهمين بسحل وسرقة محامية بالمعصرة

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان حبس عاطلين 15 يوم على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة حقيبة محامية بمنطقة المعصرة.



كان قسم شرطة المعصرة، قد تلقى بلاغا من محامية بتعرضها للسرقة والسحل أثناء سيرها في أحد الشوارع دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتحفظوا على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.



وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أنه أثناء سير المحامية، خطف شخصان أحدهما يستقل دراجة نارية والآخر يسير على قدميه الحقيبة ولاذا بالفرار، وتم التوصل لهويتهما.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما في أحد الأكمنة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأن الحقيبة كانت تحتوى على توكيلات فقط، وألقوها في الشارع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.