تعطيل العمل بمركز للتلقيح في لوس أنجلوس بسبب الاحتجاجات

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن عدد من المحتجين عطلوا لفترة وجيزة العمل في مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في ملعب "دودجر ستاديوم" في مدينة لوس أنجلوس غربي الولايات المتحدة.

وتجمع عشرات الأشخاص، أمام مدخل المركز وهم يرفعون لافتات تطالب بإنهاء عمليات الإغلاق ويروجون لنظريات مؤامرة مناهضة للتلقيح.

وقال مسؤولون في إدارة الإطفاء، إن المسؤولين أغلقوا الموقع لمدة ساعة تقريبا، على الرغم من أن قسم شرطة لوس أنجلوس أصر لاحقا على أن الموقع لم يتم إغلاقه وأنه سيتم توزيع جميع اللقاحات.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر عدد من الإصابات والوفيات في العالم مع أكثر من 26 مليون إصابة ووفاة 439 ألف شخص منذ بداية الوباء.

وكان الرئيس جو بايدن، تعهد بتطعيم مئة مليون شخص في الأيام المئة الأولى من ولايته بعد أن كانت الحملة قد بدأت ببطء في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.