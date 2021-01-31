ارتفاع خسائر "مطاحن جنوب القاهرة والجيزة "بنسبة 17.2% خلال النصف الأول

الأحد 31/يناير/2021 - 12:44 م
مطاحن جنوب القاهرة والجيزة
مطاحن جنوب القاهرة والجيزة
نيفين سمير
اعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن القوائم المالية  خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع خسائرها بنسبة 17.2 % على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها سجلت خسائر بعد الضرائب بلغت 22.58 مليون جنيه خلال خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل 19.26 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة قبل عام.

وأشارت الشركة إلى أن الإيرادات تراجعت إلى 79.49 مليون جنيه ، مقابل 91.47 مليون جنيه مليون جنيه إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي السابق.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، خلال العام المالي 2019-2020 خسائر بلغ 34.36 مليون جنيه بالعام المنتهي في يونيو الماضي، مقابل خسارة 45.61 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة لتصل إلى 202.06 مليون جنيه، مقابل 200.04 مليون جنيه خلال العام المالي 2018-2019.

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