عمرو الليثي: تعلمت العفو من والدي.. ويكشف سر نجاح "واحد من الناس"

الأحد 31/يناير/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
الفجر الفني


فى مفاجأة كبيرة ببرنامج واحد من الناس وحلقة الفنانة والإعلامية رزان مغربى ببرنامج واحد من الناس على الحياة ، والتى طلبت من الاعلامى د. عمرو الليثى تبديل الأدوار بأن تقوم هي بدور المذيع وتحاور الإعلامى عمرو الليثى بدور الضيف ،  لتصبح هي المذيعة و الطبيبة النفسية لتحليل شخصية الليثى خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة.

و مع ذهول الليثي  من الطلب وافق ، وقاما بتبديل الكراس ، و سألت رزان الليثى مجموعة من الأسئلة منها
اكتر حاجة اتعلمتها من والدك الراحل الاستاذ ممدوح الليثى ؟ وأجاب: " العفو ، وايضا اسرار نجاح برنامج واحد من الناس لمدة 13 عام أجاب بأن البرنامج يقدم الخير للبسطاء وربنا يوفقنا لأن النوايا صادقة".
 


وأقرب الاشخاص إلى قلبه ونقطة ضعفه أجاب " ابنائى " ، وبتصدق احساسك بنسبة كام فى المية وأجاب الليثى 100% وهذا نتاج الخبرة والتجارب.


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