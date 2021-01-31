كامل الوزير لـ"النواب": تريليون ونصف لمشروعات النقل من 2014 حتى 2024
الأحد 31/يناير/2021 - 12:46 م
دينا إبراهيم
شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان وزير النقل كامل الوزير، عن أدائه وزارته خلال الفترة من 2018- 2020.
وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تقوم بتطوير قطاع النقل من خلال تحديث البنية التحتية مما سينعكس إيجابيًا على منظومة الطرق وشبكات الطرق، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم الأن بتنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومة النقل بشكل كامل "النقل البري والبحري والموانئ البحرية".
وأضاف "الوزير" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن رؤية وزارة النقل تقوم على تنميط تجارة الترانزيت والمساهمة في التنمية التجارية والصناعية، وربط مصر بمحيطها الإقليمي، لافتًا إلى أن وزارة النقل تعمل على التوسع في وسائل النقل، وإدخال طرق النقل الحديثة، وتطوير نقل الوسائل الجماعية، واستحداث النقل الكهربائي، موضحًا أنه تم رفع مستوى التدريب والمهارات واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية، وتعميم التجربة المصرية والاعتماد على الشركات المحلية
واستعرض وزير النقل والمواصلات، أن عدد المشروعات تبلغ 2173، بإجمالي 1522 مليار جنيه تريليون ونص التريليون جنيه من عام 2014 وحتى 2024.
كما استعرض "الوزير" تفاصيل هذا البرنامج الضخم، قائلًا: 220 مليار جنية للسكة الحديد، و63 مليار جنيه لتطوير النقل البحري، 3 مليار لصالح تطوير النقل النهري، مشيرًا إلى أنه من المخطط البدء في تنفيذ 140 مشروع بإجمال 671 مليار جنيه
وتابع: كما أنه تم الانتهاء من 50 مشروع بتكلفة 120 مليار جنيه فيما يتعلق بتطوير الطرق من بينها تطوير طريق الصعيد، والقوس الشمالي، وطريق الجلالة، ونفق الشهيد أحمد حمدي، وطريق القاهرة السويس، و37 مليار جنيه لتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق سفاجا القصير، و6 أكتوبر والوحات، وطريق المنصورة جمصة، مضيفًا أنه تم تنفيذ 22 محور على النيل بإجمال 34 مليار جنيه.
وفيما يخص الكباري والأنفاق، قال وزير النقل، أنه تم تنفيذ 100 كوبري ونفق بإجمالي تكلفة 140 مليار جنيه، 26 كوبري بمنطقة شرق القاهرة، وجاري تنفيذ 220 كوبري ونفق بإجمالي 30 مليار جنيه، و25 مشروع لرفع كفاءة الطرق، وتطوير طريق القاهرة الإسكندرية، شبين طنطا، وتطوير طريق بنها زفتي المنصورة.
وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.
وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تقوم بتطوير قطاع النقل من خلال تحديث البنية التحتية مما سينعكس إيجابيًا على منظومة الطرق وشبكات الطرق، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم الأن بتنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومة النقل بشكل كامل "النقل البري والبحري والموانئ البحرية".
وأضاف "الوزير" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن رؤية وزارة النقل تقوم على تنميط تجارة الترانزيت والمساهمة في التنمية التجارية والصناعية، وربط مصر بمحيطها الإقليمي، لافتًا إلى أن وزارة النقل تعمل على التوسع في وسائل النقل، وإدخال طرق النقل الحديثة، وتطوير نقل الوسائل الجماعية، واستحداث النقل الكهربائي، موضحًا أنه تم رفع مستوى التدريب والمهارات واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية، وتعميم التجربة المصرية والاعتماد على الشركات المحلية
واستعرض وزير النقل والمواصلات، أن عدد المشروعات تبلغ 2173، بإجمالي 1522 مليار جنيه تريليون ونص التريليون جنيه من عام 2014 وحتى 2024.
كما استعرض "الوزير" تفاصيل هذا البرنامج الضخم، قائلًا: 220 مليار جنية للسكة الحديد، و63 مليار جنيه لتطوير النقل البحري، 3 مليار لصالح تطوير النقل النهري، مشيرًا إلى أنه من المخطط البدء في تنفيذ 140 مشروع بإجمال 671 مليار جنيه
وتابع: كما أنه تم الانتهاء من 50 مشروع بتكلفة 120 مليار جنيه فيما يتعلق بتطوير الطرق من بينها تطوير طريق الصعيد، والقوس الشمالي، وطريق الجلالة، ونفق الشهيد أحمد حمدي، وطريق القاهرة السويس، و37 مليار جنيه لتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق سفاجا القصير، و6 أكتوبر والوحات، وطريق المنصورة جمصة، مضيفًا أنه تم تنفيذ 22 محور على النيل بإجمال 34 مليار جنيه.
وفيما يخص الكباري والأنفاق، قال وزير النقل، أنه تم تنفيذ 100 كوبري ونفق بإجمالي تكلفة 140 مليار جنيه، 26 كوبري بمنطقة شرق القاهرة، وجاري تنفيذ 220 كوبري ونفق بإجمالي 30 مليار جنيه، و25 مشروع لرفع كفاءة الطرق، وتطوير طريق القاهرة الإسكندرية، شبين طنطا، وتطوير طريق بنها زفتي المنصورة.
وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.
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