كامل الوزير لـ"النواب": تريليون ونصف لمشروعات النقل من 2014 حتى 2024

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شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان وزير النقل كامل الوزير، عن أدائه وزارته خلال الفترة من 2018- 2020.



وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تقوم بتطوير قطاع النقل من خلال تحديث البنية التحتية مما سينعكس إيجابيًا على منظومة الطرق وشبكات الطرق، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم الأن بتنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومة النقل بشكل كامل "النقل البري والبحري والموانئ البحرية".



وأضاف "الوزير" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن رؤية وزارة النقل تقوم على تنميط تجارة الترانزيت والمساهمة في التنمية التجارية والصناعية، وربط مصر بمحيطها الإقليمي، لافتًا إلى أن وزارة النقل تعمل على التوسع في وسائل النقل، وإدخال طرق النقل الحديثة، وتطوير نقل الوسائل الجماعية، واستحداث النقل الكهربائي، موضحًا أنه تم رفع مستوى التدريب والمهارات واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية، وتعميم التجربة المصرية والاعتماد على الشركات المحلية



واستعرض وزير النقل والمواصلات، أن عدد المشروعات تبلغ 2173، بإجمالي 1522 مليار جنيه تريليون ونص التريليون جنيه من عام 2014 وحتى 2024.



كما استعرض "الوزير" تفاصيل هذا البرنامج الضخم، قائلًا: 220 مليار جنية للسكة الحديد، و63 مليار جنيه لتطوير النقل البحري، 3 مليار لصالح تطوير النقل النهري، مشيرًا إلى أنه من المخطط البدء في تنفيذ 140 مشروع بإجمال 671 مليار جنيه



وتابع: كما أنه تم الانتهاء من 50 مشروع بتكلفة 120 مليار جنيه فيما يتعلق بتطوير الطرق من بينها تطوير طريق الصعيد، والقوس الشمالي، وطريق الجلالة، ونفق الشهيد أحمد حمدي، وطريق القاهرة السويس، و37 مليار جنيه لتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق سفاجا القصير، و6 أكتوبر والوحات، وطريق المنصورة جمصة، مضيفًا أنه تم تنفيذ 22 محور على النيل بإجمال 34 مليار جنيه.



وفيما يخص الكباري والأنفاق، قال وزير النقل، أنه تم تنفيذ 100 كوبري ونفق بإجمالي تكلفة 140 مليار جنيه، 26 كوبري بمنطقة شرق القاهرة، وجاري تنفيذ 220 كوبري ونفق بإجمالي 30 مليار جنيه، و25 مشروع لرفع كفاءة الطرق، وتطوير طريق القاهرة الإسكندرية، شبين طنطا، وتطوير طريق بنها زفتي المنصورة.



وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

