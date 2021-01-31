ارتفاع ارباح "العربية للأدوية" 29% خلال 6 شهور

الأحد 31/يناير/2021 - 12:42 م
العربية للأدوية
العربية للأدوية
نيفين سمير
أعلنت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن القوائم المالية خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر من العام المالي الجاري،  حيث أسفرت النتائج ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 29 % على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ،  أنها سجلت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 58.31 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 45.11 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 291.22 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 271.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بعد الضرائب بلغ 31.72 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18.76 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل إلى 148.75 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 125.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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