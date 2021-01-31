حدث فى 28 يناير.. رئيس مجلس القبائل المصرية والعربية يكشف القصة الحقيقية لاغتيال 9 شيوخ قبائل

لا تزال أوراق جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تتكشف مع مرور عشر سنوات على ثورة الخامس والعشرين من يناير وما بعدها، ودورهم البارز فى تسلق الثورة واستبعاد كل المشاركين فيها، واعتمادهم على منهجية العنف والسلاح فى تحقيق أهدافهم حتى لو كانت على حساب مقدرات الوطن ودماء المصريين، ولما كانت سيناء جزءاً أساسياً لا يتجزأ من الدولة المصرية فى أحداث يناير 2011، كانت المحظورة فى مخططها أن تملأ أرض الفيروز بمجموعة من المقاتلين الأجانب لنشر حالة من الفوضى والعنف تجاه القوات الأمنية من الجيش والشرطة.





«انتهكوا حرمة الوطن بدخول مقاتلين أجانب لسيناء»، بتلك العبارة وصف محمد خضير، رئيس المجلس القومى للقبائل المصرية والعربية خطة جماعة الإخوان فى أحداث يناير 2011، قائلا «كان هناك تنسيق واضح وصريح خلال الأيام الأولى من الثورة بين جماعة الإخوان الإرهابية وعناصر حماس وعز الدين القسام وتحديدا يوم «جمعة الغضب» والتى توافق 28 يناير، وجميع مشايخ سيناء كانوا على علم بها نظراً لظروف سيناء الخاصة، وفوجئنا بعبور مئات المقاتلين من حماس إلى الأراضى المصرية عبر الأنفاق والمناطق الحدودية وكان الهدف استهداف المقار الأمنية والأقسام الشرطية وتنفيذ هجمات ضد القوات القوات الأمنية فى ذلك الوقت».





وأضاف «خضير»: «فور استهداف عناصر حماس للنقاط الأمنية اجتمع شيوخ القبائل وقرروا أن يكونوا على قلب رجل واحد وأن يكون الولاء للوطن وليس لفصيل بعينه، وبالتالى رفض أى تواجد لعناصر أجنبية موجودة على أرض مصرية هدفها الخراب والدمار واستهداف المصريين والمنشآت العامة والخاصة، وكان الرد قاسياً من تلك الجماعات بأنهم اغتالوا تسعة من شيوخ القبائل الذين رفضوا تواجد تلك العناصر فى ذلك الوقت».





وأكد رئيس المجلس القومى للقبائل المصرية والعربية، أن جماعة الإخوان كانوا على تواصل دائم بالجماعات الإرهابية المسلحة بسيناء، ويظهر ذلك جلياً فى واقعة خطف الجنود المصريين عندما تواصلوا مع الجماعة الإرهابية التى اختطفتهم مجموعة من مكتب الإرشاد وتم إطلاق سراحهم وكان الهدف إحراج الدولة المصرية والقوات المسلحة فى ذلك الوقت».





ونوه محمد خضير، إلى أن الأنفاق الأرضية فى أحداث يناير كانت سبباً فى دخول العناصر الأجنبية للبلاد وهو ما نعانى آثاره إلى الآن من وجود جماعات تكفيرية ومسلحة هدفها إسقاط الدولة المصرية وإضعاف القوات الأمنية، مشيراً إلى أن هناك مبالغ كبيرة من الأموال تم ضبطها فى تلك الأنفاق، فلم تكن الأنفاق معبراً فقط للجماعات المسلحة وترسانة الأسلحة الخاصة بهم بل لعبور وتدفق الأموال والنقود الأجنبية للتمويل اللازم لتلك الجماعات وهو ما تداركته القيادة المصرية والقوات المسلحة فى ذلك الوقت وكانت له بالمرصاد».





وأشار رئيس المجلس القومى للقبائل المصرية والعربية، إلى أن اغتيال شيوخ القبائل فى سيناء بذلك الوقت كان الهدف منه السيطرة على الأرض لمنح الفرصة للمقاتلين الأجانب بالتواجد فى سيناء دون وجود رقيب عليهم، لأن بدو سيناء فور علمهم بوجود تلك الجماعات كانوا على تواصل دائم مع الجهات الأمنية من القوات المسلحة وكانوا يبلغون عن أماكن تواجد تلك العناصر والجماعات مما جعلهم ينتقمون من شيوخ القبائل الذين تعاونوا مع الجهات الأمنية بذلك الوقت، وساعدتهم جماعة الإخوان فى ذلك بمدهم بأسماء وأماكن تحركات شيوخ البدو والموالين لهم.





وتابع «محمد خضير» قائلاً: «لم يكن للإخوان رصيد وتواجد فى سيناء نظراً لطبيعتها الخاصة ولمعرفة البدو بشئونها وتواصلهم الدائم مع القوات المسلحة لذلك صدروا لنا الجماعات الإسلامية والإرهابية المسلحة وخصوصاً حركة حماس وكتائب عز الدين القسام حتى يتسنى لهم السيطرة على أرض الفيروز وإضعاف القوات الأمنية المتواجدة فيها وليكسروا شوكة البدو إلا أنهم فشلوا فى مخططهم بفضل القيادة الرشيدة من القوات المسلحة التى أدارت الأمور بحكمة لا مثيل لها وحافظت على مقدرات الوطن ووحدة أراضيه».











