وزير النقل: تطوير الطرق والكباري قفز بمصر 90 مركزاً عالمياً خلال 2019-2020

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شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان وزير النقل كامل الوزير، عن أدائه وزارته خلال الفترة من 2018- 2020.



وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارته تنفذ خطة متكاملة لتحقيق التنمية في كافة القطاعات وإنشاء محاور على نهر النيل من خلال منظور تنموي متكامل وربط المناطق الحضارية بالمناطق الإنتاجية.



وأكد وزير النقل، خلال إلقاء بيانه بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن خطة الوزارة تقوم على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة وتخطيط وتمهيد الطرق لشاحنات النقل الثقيل واتخاذ إجراءات لتجنب حوادث الطرق.



وأضاف، أن قطاع الطرق والكباري شهد تطورًا مكّن مصر من تحقيق مركز في التنافسية العالمية، حيث قفزت 90 مركزًا خلال عام 2019 -2020.



وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

