صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة عن عقد ميسي مع برشلونة

فجرت تقارير صحفية إسبانية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عقد قائد برشلونة، ليونيل ميسي، والذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية العالمية.





ونشرت صحيفة إلموندو الإسبانية تفاصيل مثيرة من العقد الحالي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة، الممتد على مدار 4 مواسم بدءاً من موسم 2017 وحتى 2021، تكشف حصوله على ما يزيد عن نصف مليار يورو، وتحديداً 555 مليوناً و237 ألفاً و619 يورو في مجمل هذه الفترة، ما يجعله "أغلى تعاقد في تاريخ الرياضة".





وكشفت الصحيفة الإسبانية في عددها الصادر اليوم الأحد، عن بنود هذا العقد، موضحة أن هذه القيمة المالية الإجمالية تتضمن الراتب الثابت للمهاجم الأرجنتيني وحقوق الصورة، وسلسلة من المكافآت غير المنشورة التي تبلغ قيمتها ملايين، وبدلات، ومجموعة من المتغيرات تحدد على أساس أهداف متباينة.





وطبقاً للصحيفة، فإن صافي القيمة عقب احتساب الضرائب وكذلك خصومات الضمان الاجتماعي، ستصل إلى أكثر من نصف هذا المبلغ: حوالي 297 مليون يورو.





ولدى إلموندو نسخة من العقد الذي وقعه "البرغوث" مع النادي الكاتالوني في 25 نوفمبر 2017، والذي وصفته بالتعاقد "الأعلى قيمة في تاريخ الرياضة"، وقد ظل محتواه سراً حتى اليوم.



