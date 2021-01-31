وزير النقل: القيادة السياسة تهتم بالقطاع باعتباره شريان التنمية

الأحد 31/يناير/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
افتتح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك للاستماع إلى بيان وزير النقل كامل الوزير، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عن أدائهما خلال الفترة من 2018- 2020.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارته خصصت يوم الثلاثاء لاستقبال النواب في الوزارة لتبادل وجهات النظر وبحث الطلبات التي يتقدمون بها في هذا القطاع الحيوي في إطار الموازنات المخصصة لها ولتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير خدمات النقل لتحقيق مصلحة المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وأشار وزير النقل خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة الأن بمقر المجلس، إلى أن القيادة السياسة تولى اهتمامًا كبيرا بتطوير النقل باعتباره شريان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خطة شاملة لتطوير لمنظومة النقل والسكك الحديدية والنقل البري وغيرها بما يتوافق مع النشاط التجاري والزيادة السكانية.

وأضاف الوزير: أن الهدف أيضا ربط مصر بدول الجوار من خلال النقل البحري وغيرها وكذلك توفير معدلات الأمان في شبكات النقل وتطبيق وسائل النقل الذكية.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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وزير النقل حنفى الجبالى

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