عبد الحفيظ: الأهلي يمتلك دوافع كبيرة للفوز على الدحيل

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أهمية مباراة الدحيل القطري المرتقبة يوم الخميس المقبل، في افتتاح مشوار الفريق بمونديال الأندية؛ مشددا على تقديره للفريق المنافس الذي يمتلك عناصر مميزة في كل صفوفه.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات له اليوم: «الدحيل فريق قوي، وبالطبع ستكون مباراة صعبة لكلا الفريقين، ولكننا نثق في قدرات لاعبي الأهلي وإمكاناتهم لتحقيق نتيجة إيجابية».





وأشار إلى أن لاعبي الأهلي يمتلكون دوافع كبيرة من أجل تقديم عرض قوي، وتحقيق نتيجة جيدة جدا أمام الدحيل في بداية مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.





وشدد عبد الحفيظ على أن شخصية الأهلي تبقى حاضرة دائما وبقوة في مثل هذه المناسبات الصعبة والمهمة بل والتاريخية أيضا.





وقال إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حرص طوال الفترة الماضية على دراسة الفريق المنافس، وعقد العديد من الجلسات التحضيرية الخاصة بالمباراة، مؤكدًا أن الجميع سيكون على قلب رجل واحد؛ من أجل تحقيق الفوز واستكمال مشوار كأس العالم للأندية بنجاح.



