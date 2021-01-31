تعانى نزاعًا مستمرًا منذ 10 سنوات | سلسلة عمر أفندى للإيجار.. و«كورونا» تعطل الصفقة

35% النسبة التى تتفاوض عليها الشركة مع سلاسل تجارية كبرى للشراكة فى فروعها





أعلنت شركة عمر أفندى - إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - تعاقدها مع مجموعة ماجد الفطيم لافتتاح فروع جديدة لكارفور داخل المراكز التجارية المملوكة لعمر أفندى.





وتجرى الشركة حالياً مفاوضات مع المجموعة التى تستحوذ على 22% من نشاط تجارة التجزئة فى مصر لاستغلال وإدارة مجموعة من الفروع الخاصة بها، بهدف زيادة الإيرادات وتنشيط المبيعات التى تأثرت بفيروس كورونا، وذلك تطبيقاً لسياسة الشراكة مع القطاع الخاص التى تتبعها الحكومة مؤخراً.





كما تتفاوض عمر أفندى مع مجموعتى اللولو وسبينس هايبر ماركت لاستغلال مساحات من فروعها فى نشاط البقالة، وذلك وفقا لتصريحات اللواء أيمن سالم - رئيس مجلس إدارة الشركة، ويتضمن الاتفاق مع مجموعة اللولو 20 فرعاً، وفرعاً واحداً لسبينس فى وسط البلد.





وتستهدف الشركة تحقيق أرباح بقيمة 30 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2020/2021 مقابل 7 ملايين العام المالى الماضى، ومبيعات بحوالى 330 مليون جنيه.





وفى نوفمبر الماضى، تعاقدت عمر أفندى مع سعودى ماركت لاستغلال بدروم فرع مدينة نصر بمساحة 2000 متر مربع لمدة 9 سنوات، مقابل إيجار سنوى يرتفع سنوياً بنسبة 7% .





ومن المقرر أن يتولى كارفور تدريب العمالة بالأفرع التى سيتم الاتفاق عليها وعددها 4، بجانب التطوير والصيانة، وتستغل بقية السلاسل التجارية 22 فرعاً ليصل عدد الفروع المؤجرة إلى 26 من إجمالى 72 فرعاً بنسبة تتعدى 35%.





ولكن المفاوضات تواجه عقبة نزاع عمر أفندى مع المستثمر السعودى جميل القنبيط، والمستمر منذ عودة الشركة من الخصخصة فى عام 2011.





ومع بداية العام الحالى أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أنه تم إنهاء النزاع القائم منذ سنوات بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية فى ديسمبر 2018، بعد توقيع اتفاقية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وحصتها فى رأسمال الشركة، بإجمالى 35 مليون دولار بضمانة وزارة المالية.





وتضمنت التسوية التزام المؤسسة والشركة بالتنازل عن الدعاوى القضائية، وقالت الوزارة إنه جارى التفاوض لإنهاء النزاع مع المستثمر السعودى جميل القنبيط وشركة أنوال.





وأرسلت الشركة القابضة للتشييد والتعمير ملف التسوية للمستثمر السعودى، وما تزال فى انتظار الرد لحل الأزمة ودياً، وكانت وزارة قطاع الأعمال قد باعت شركة عمر أفندى فى 2005 لشركة أنوال السعودية المملوكة لجميل القنبيط، وعادت للدولة عام 2011 بحكم من القضاء الإدارى.





وتهدف كارفور و اللولو وسبينس وسعودى للاستفادة من فروع عمر أفندى فى رفع مبيعاتها، لكن المفاوضات ستفشل حال لم تستطع الحكومة إنهاء النزاع مع المستثمر السعودى، والمفاوضات الحالية لاستغلال فروع أفندى ليست الأولى، حيث بدأت محاولات الشراكة منذ عودة عمر أفندى للدولة.





وفى عام 2016 تقدمت كازيون وفتح الله وكارفور بعروض لاستئجار 10 فروع بنظام حق الانتفاع لمدة 9 سنوات قابلة للزيادة، ولكن لم يكتب لها النجاح.





ووضعت اللجنة النقابية لعمر أفندى روشتة لتطويرها وإنقاذها، على رأسها الاهتمام بالفروع مع تغيير نمطها، ودراسة تحويل بعضها إلى فروع متخصصة، بجانب تغيير سياسات التسعير ومنح ثقة أكبر للموردين فى مواعيد السداد، بالإضافة إلى تقديم عروض لجذب العملاء ومخاطبة أعمار سنية مختلفة، مع الاستعانة بعمالة بيعية خبيرة ومدربة، إلى جانب التوسع فى البيع عن بعد من خلال الإنترنت، وتفعيل الخط الساخن، والاستفادة من أراضى المخازن.





كما طرحت اللجنة فكرة الاتفاق مع ملاك بعض الفروع المستأجرة لتعديل العقود لفتح أنشطة أخرى غير مبيعات التجزئة، مثل السماح بوجود كافيتريات بالفروع، وفتح أقسام جديدة للمنتجات الإلكترونية والموبايل والهاند ميد.





تأسست عمر أفندى عام 1856 على يد عائلة أودلف أوروزدى فى عهد الخديو سعيد باشا، وبدأت أول فروعها فى شارع عبد العزيز، وكانت تعتبر قبلة المصريين لشراء جميع مستلزماتهم من ملابس وأثاث وأقمشة، ويعمل بها 2500 عامل، وعانت الشركة خلال الأعوام الماضية من خسائر متتالية بعد إعادتها للدولة.



