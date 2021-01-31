مصرع شابين تحت عجلات قطارين ببنها وشبرا الخيمة

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لقيا شابين، اليوم الأحد، مصرعهما تحت عجلات القطار، حيث لقي الأول ويعمل ممرض مصرعه أسفل عجلات القطار في محطة بنها، أثناء محاولته استقلال القطار، فاختل توازنه وسقط أسفله، والثاني أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمحطة قطار شبرا الخيمة فدهسه أحد القطارات، جرى نقل الجثتين إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بالتصريح بدفنهما.



وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بمصرع شابين أسفل عجلات القطار.



انتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن الحادث الأول سقوط شاب يدعى "ا.ا"، ممرض، أسفل عجلات القطار بمحطة بنها، عند محاولته استقلال القطار خلال تحركه فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار، مما أدى إلى وفاته وشطر جثته نصفين.



وقال شهود العيان، إن الشاب كان ينطلق بسرعة نحو القطار ليتمكن من اللحاق به، ولكن القطار تحرك بسرعة كبيرة مما أدى إلى اختلال توازن الشاب الذي سقط أسفل العجلات.



وتوصلت التحريات أن المتوفى من منطقة قويسنا بالمنوفية، ويعمل ممرض في أحد مراكز الأشعة ببنها.



وفي شبرا الخيمة لقي شخص مصرعه أثناء عبوره أحد أرصفة القطار بمحطة شبرا الخيمة أثناء وصول القطار إلى المحطة، مما أدى إلى دهسه ووفاته، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وسيارة إسعاف، ونقل الجثة إلى مستشفى النيل بشبرا الخيمة.