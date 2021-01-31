6 وزارات تتعاون فى التطوير.. خطة الحكومة لتحويل 10 محافظات ومدينتين إلى «مدن ذكية» بحلول 2023

3 مراحل تبدأ بالقاهرة والإسكندرية وتوفر على الدولة مليار جنيه سنوياً





بدأت الحكومة منذ سنوات فى إنشاء العديد من «المدن الذكية»، بالتزامن مع وضع خطة لمشروع تطوير المدن القائمة التى تتميز بالكثافة السكانية العالية.





وفى هذا الإطار حصلت «الفجر» على تفاصيل خطة الحكومة التى تنتهى مع عام 2023 المقبل لتطوير المدن القائمة، لمواكبة الاهتمام العالمى بمفهوم المدن الذكية ولتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، وإحداث تفاعل اقتصادى واجتماعى وخدمى بين المشروعين.





تبدأ الخطة بحسب مصادر لـ«الفجر» مطلعة على تفاصيلها، على 3 مراحل تبدأ بعواصم المحافظات الحضارية الكبرى، وهى: القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، لربطهم بشكل تسلسلى بالمدن الجديدة التى يجرى العمل على إنشائها، وتتعاون كل من وزارة النقل والتخطيط والاتصالات والتنمية المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الطرق والكبارى فى عملية التطوير.





وأضافت المصادر أن العمل على تحويل محافظة القاهرة إلى مدينة ذكية دخلت مرحلة التطبيقات الذكية فى بعض الطرق والمساحات، وكذلك الإسكندرية كونهما أكبر مدينتين قابلتين للتنمية.





وأوضحت أن المرحلة الثانية تشمل مدن القناة: السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ثم سيناء والأقصر وأسوان، مضيفًا أن المرحلة الثالثة ستركز على المواقع الاستراتيجية بينها شرم الشيخ والغردقة.





وأكدت أن تلك المدن دخلت حيز الحصول على خواص المدينة الذكية لتواكب التحول الرقمى للدولة ككل، وفقا للدراسات التى بينت أن المدن القائمة من المستحيل أن تُترك كما هى، وألا يتم الحكم عليها بأنها غير صالحة للسكن، لأنها حال انعزالها ستكون طاردة للسكان.





وأشارت إلى أن مواصفات المدن الذكية تعتمد على تنمية البنية الأساسية والطرق والاتصالات، وتجهيز مقومات إدارة التطبيقات، وإعداد المخطط، ووسائل التنفيذ بمواد البناء الذكية، حتى إن الهيكل البنائى يساعد على امتصاص الطاقة الشمسية للتطبيقات الذكية.





وأضافت المصادر أن الهيكل البنائى سيتحول لمبنى ذكى، بحيث تضم شبكة الصرف الصحى والغاز خرائط إلكترونية بشكل تفصيلى، حتى يتم إصلاح أى تلف قد يحدث، تمامًا كما يحدث عند تنفيذ المنشآت الجديدة.





وأوضحت أن مصر ستستورد أجهزة وآلات حديثة، واستحداث برامج عبر الحاسب الآلى لتوجيه العمل من خلال تحديد نقاط الضعف التى تقع فى أى مبنى، منوهة بأن هذا سيختصر العمالة واستخدام الماكينات، وبدلًا من الاحتياج لـ50 مهندساً قد يقتصر الأمر على 5 فقط.





وأشارت إلى أن تحديث المدن سيتم من خلال التنسيق التنفيذى للربط بين المرافق والاتصالات، ليكون هناك ربط بين المواطن والجهة الإدارية، ومراكز توزيع الخدمة، بغرض إحداث ترابط للرصد، وتتبع أى متغيرات.





وبشأن الناحية التقنية، قالت المصادر إنه ستتم مواكبة الخدمات العامة والبنية التحتية للمدينة الذكية، مثل الطاقة والمياه والطرق والاتصالات والصحة، مع مواكبة التطورات التقنية المتسارعة فى مختلف المجالات، لاسيما مع رحاب الثورة الصناعية الرابعة.





وأشارت إلى أنه سيتم استخدام الروبوتات ووسائل الإنترنت والذكاء الاصطناعى، والتقنية الحيوية، والسيارات ذاتية القيادة، والعملات الرقمية، والبيانات وأحدث الحواسب، وتطبيق نظم الاتصالات اللاسلكية والماكينات الخاصة بهذه التقنيات لتوصيل الأجهزة للعمل على نقل البيانات بطريقة سريعة وكمية هائلة.





وأكدت أن التحول للمدن الذكية سيرفع من قيمتها اقتصادياً، موضحة أنه من المتوقع أن تصل أرباح الدولة عقب الانتهاء من جميع التطبيقات الذكية بحلول عام 2023، وفراً بنحو مليار جنيه سنويًا، مع ارتفاع المعدلات التنموية بشكل سنوى.



