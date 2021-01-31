صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام يونايتد

الأحد 31/يناير/2021 - 11:51 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول في مواجهة وست هام يونايتد المقرر إقامتها اليوم على ستاد لندن الأوليمبي.

ويقود نجمنا المصري محمد صلاح التشكيلة المتوقعة لكتيبة المدير الفني يورجن كلوب في لقاء وست هام يونايتد.

ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: هندرسون، فيليبس، أرنولد، روبرتسون.

خط الوسط: فينالدوم، تياجو ألكانتارا، ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

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