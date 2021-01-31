8 أحزاب معارضة تطالب بمقاعد فى اللجنة العامة

تقدموا بمشروعات تعديل للمادة 24 من اللائحة





أنهى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى خلال الأيام القليلة الماضية جميع تشكيلاته، مثل هيئة مكاتب اللجان النوعية، ولجنة القيم واللجنة العامة، والتى شهدت غياب تمثيل عدد من الأحزاب التى لم تستطع تشكيل هيئة برلمانية لها لأن عدد أعضائها فى البرلمان أقل من 10، ما دعا عددا منها إلى التقدم بمشروعات قوانين لتعديل اللائحة الداخلية لتتمكن من دخول اللجنة العامة.





وتنص المادة 24 على أن تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية، الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية لكل الأحزاب التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، بالإضافة لـ5 أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.





ووفق اللائحة حرم 8 أحزاب من المشاركة فى اللجنة العامة، لافتقادهم شرط الهيئة البرلمانية باستثناء حزب المصرى الديمقراطى الذى يمثل بنائب ضمن الـ5 الذين تختارهم هيئة مكتب المجلس وهو النائب فريدى البياضى، أما الأحزاب المحرومة فهى: الإصلاح والتنمية وله 9 مقاعد، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى 7 مقاعد، الحرية المصرى 7 مقاعد، المؤتمر 7 مقاعد، النور 7 مقاعد، التجمع 6 مقاعد، العدل مقعدان، إرادة جيل مقعد واحد.





3 مشروعات قوانين تقدم بها ممثلو هذه الأحزاب، والتى دارت جميعها حول تخفيض عدد ممثلى الكتلة البرلمانية، فبينما طالب حزب الحرية فى تعديله بالسماح للأحزاب التى فازت بـ6 مقاعد بالتمثيل فى اللجنة العامة، طالب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بتخفيض العدد إلى 5 نواب، وهو ما اتفق عليه أيضا حزب الإصلاح والتنمية.





أما حزب التجمع فذهب فى تعديله إلى أن يكون ممثلو الهيئات البرلمانية لكل الأحزاب الممثلة داخل المجلس ولو بعضو واحد ينص المقترح على انضمام ممثلى الهيئات البرلمانية لكل الأحزاب بعضو واحد مع حذف باقى نص البند ليصبح العدد المطلوب من أجل التمثيل فى عضوية اللجنة العامة عضوًا واحدًا.





وتعد اللجنة العامة هى المطبخ الحقيقى لعمل المجلس، حيث تختص بعدة مهام، من بينها مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.





إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى قال لـ«الفجر» إن التعديلات التى تطالب بها الأحزاب تأتى من منطلق إثراء التجربة الحزبية تحت قبة البرلمان، خصوصا أن هناك العديد من الاتجاهات والتيارات فى مجلس النواب ما يثرى المناقشات فى جميع القضايا التى تخص المواطنين، متوقعا أن يتم تعديل المادة والموافقة عليها حال إدراجها فى الجلسات المقبلة. وأضاف منصور أنه لا يتوقع أن يرفض حزب مستقبل وطن ممثل الأغلبية فى مجلس النواب هذا التعديل خاصة أنه يهدف بالدرجة الأولى إلى إثراء تجربة التعددية والاختلاف.





جدير بالذكر أن 5 أحزاب فقط من أصل 13 حزبا فى مجلس النواب ممثلون فى اللجنة العامة، وهى أحزاب مستقبل وطن والتى حصلت على 316 مقعدا وحزب الشعب الجمهورى الذى حصل على 50 مقعدا وحزب الوفد الفائز بـ26 مقعدا، وحزب حماة الوطن الذى حصل على 23 مقعدا يليه مصر الحديثة بـ11 مقعدًا.





كانت هيئة مكتب مجلس النواب اختارت 5 أعضاء فى تشكيل اللجنة العامة، وهم: ضياء الدين داوود (مستقل)، أحمد فواد أباظة- أقدم الأعضاء بالبرلمان- أحمد خليل خير الله من حزب النور، فريدى البياضى من المصرى الديمقراطى، والمستقل عمرو يونس (مستقل).



