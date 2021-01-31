بالأرقام.. ماذا قدم مروان حمدي قبل إنضمامه للزمالك؟





مروان حمدي من مواليد 15 نوفمبر لعام 1996 ويبلغ عمره 24 عامًا، يلعب في مركز المهاجم الصريح، والمهاجم الثاني، بدأ مشواره مع كرة القدم داخل صفوف نادي النصر الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، ويمتاز اللاعب بالطول الفارع حيث يصل طوله 1.84 سم، وتبلغ قيمته التسويقية 300 ألف يورو.





أرقام مروان حمدي مهاجم الزمالك الجديد





بدأ مروان حمدي مسيرته الحقيقية مع كرة القدم مع نادي مصر المقاصة والذي انتقل إليه عام 2017 قادمًا من نادي النصر، وخاض مع الفريق الفيومي 7 مباريات في موسمه الأول وسجل هدفين، بينما شارك في 10 مباريات بالموسم الثاني ولم يسجل أي أهداف، ليتم إعارته لنادي وادي دجلة.





وشارك مروان في 28 مباراة مع وادي دجلة (26 مباراة بالدوري - مباراتين بكأس مصر)، سجل 6 أهداف وصنع هدف وحيد، عاد بعدها لفريق المقاصة بعد انتهاء إعارته العام الماضي، وشارك مع الفريق الفيومي في 7 مباريات بالموسم الحالي، وسجل 4 أهداف.





وخاض مهاجم الزمالك الجديد مباراتين مع منتخب مصر، حيث لعب 45 دقيقة ضد منتخب ليبريا في مباراة ودية فاز بها الفراعنة 1-0، كما شارك 15 دقيقة أمام منتخب جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

أعلن النادي الزمالك أمس السبت، تعاقده رسميًا مع مروان حمدي قادمًا من نادي مصر المقاصة، لمدة 4 مواسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لتعويض رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسي والذي انتقل إلى نادي جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة.