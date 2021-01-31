بالأرقام.. ماذا قدم مروان حمدي قبل إنضمامه للزمالك؟

الأحد 31/يناير/2021 - 12:46 م
مروان حمدي
مروان حمدي
علاء خليف
أعلن النادي الزمالك أمس السبت، تعاقده رسميًا مع مروان حمدي قادمًا من نادي مصر المقاصة، لمدة 4 مواسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لتعويض رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسي والذي انتقل إلى نادي جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة.

مروان حمدي من مواليد 15 نوفمبر لعام 1996 ويبلغ عمره 24 عامًا، يلعب في مركز المهاجم الصريح، والمهاجم الثاني، بدأ مشواره مع كرة القدم داخل صفوف نادي النصر الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، ويمتاز اللاعب بالطول الفارع حيث يصل طوله 1.84 سم، وتبلغ قيمته التسويقية 300 ألف يورو.

أرقام مروان حمدي مهاجم الزمالك الجديد

بدأ مروان حمدي مسيرته الحقيقية مع كرة القدم مع نادي مصر المقاصة والذي انتقل إليه عام 2017 قادمًا من نادي النصر، وخاض مع الفريق الفيومي 7 مباريات في موسمه الأول وسجل هدفين، بينما شارك في 10 مباريات بالموسم الثاني ولم يسجل أي أهداف، ليتم إعارته لنادي وادي دجلة.

وشارك مروان في 28 مباراة مع وادي دجلة (26 مباراة بالدوري - مباراتين بكأس مصر)، سجل 6 أهداف وصنع هدف وحيد، عاد بعدها لفريق المقاصة بعد انتهاء إعارته العام الماضي، وشارك مع الفريق الفيومي في 7 مباريات بالموسم الحالي، وسجل 4 أهداف.

وخاض مهاجم الزمالك الجديد مباراتين مع منتخب مصر، حيث لعب 45 دقيقة ضد منتخب ليبريا في مباراة ودية فاز بها الفراعنة 1-0، كما شارك 15 دقيقة أمام منتخب جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

أخبار تهمك

بشرى سارة في الأهلي قبل لقاء الدحيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يتفق مع بديل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة عن عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

كواليس انضمام مروان حمدي للزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدم مروان حمدي قبل إنضمامه للزمالك؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 17 ساعة

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

بعد اهتمام الزمالك.. الإنتاج الحربي يوجه طلبا لباسم مرسي

منذ حوالي 5 ساعات

ردة فعل ثنائي برشلونة بعد تقرير يحسم مستقبلهما

منذ حوالي 3 ساعات

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الجونة يكشف السبب وراء توتر مبارياته أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

سيف الدين الجزيري: أي لاعب في أفريقيا يتمنى الانضمام للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة عن عقد ميسي مع برشلونة

12:11 م

بشرى سارة في الأهلي قبل لقاء الدحيل

12:08 م

آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

11:17 ص

حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع نجم الجونة

09:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع