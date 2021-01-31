هند رشاد تستكمل مسيرة فريدة الزمر فى ماسبيرو و«النواب»

الأحد 31/يناير/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
جرت العادة على أن يتوارث الأبناء مقاعد الآباء والأجداد فى مجلس النواب، بحكم العصبية القبلية والتاريخ السياسى وغيرها من الشروط التى تساهم فى انتقال هذا المقعد بين أبناء الأسرة الواحدة، وهذه القاعدة تنطبق بشكل كبير على النواب الرجال، لكن فى مجلس النواب الحالى هناك ظاهرة ربما تكون الأولى من نوعها أن تتسلم سيدة راية العمل النيابى والعمل الإعلامى فى نفس الوقت من والدتها.

هى النائبة هند رشاد عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية تحت القبة، والمذيعة بالتليفزيون المصرى، نجلة الإعلامية الكبيرة فريدة الزمر النائبة السابقة فى مجلس الشعب لدورتين متتاليتين، حيث ورثت النائبة الشابة عن والدتها حب العمل الإعلامى، والانشغال بالعمل العام الذى أهلها لخوض الانتخابيات البرلمانية.

تحت القبة كان لهند دور بارز خلال الجلسات الأولى من عمر مجلس النواب الذى لم يكمل شهره الأول بعد، إذ وقفت تدافع عن التليفزيون المصرى وتنتقد فى نفس الوقت وضعه الحالى، وهاجمت أسامة هيكل وزير الدول للإعلام بقولها: «مشكلات كثيرة داخل ماسبيرو، إحنا بنجمع من بعض علشان نعمل الديكور، وعلشان نبعت عربية تجيب الضيف» وتساءلت كيف نواجه قنوات الجماعة الإرهابية؟

تأثرت هند بوالدتها والتحقت بمجال الإعلام من خلال الدراسة فى الجامعة الأمريكية كما حصلت على درجة الماجستير فى الإعلام تخصص صحافة تليفزيونية من نفس الجامعة، وبعد التخرج تقدمت للمسابقة فى ماسبيرو وعملت فيه من الخارج حتى تم تعيينها.

تصف هند مجلس النواب الحالى بـ«المختلف» خاصة فيما يتعلق باستدعاء الحكومة، وهى بداية لم يتوقعها أحد.

تقول هند «داخل مجلس النواب نتحرك ككتلة برلمانية موحدة ونناقش مقترحاتنا كحزب، وفى النهاية تصب هذه المقترحات فى دعم الدولة المصرية والمرأة فى جميع المجالات، كما ترتكز الأجندة التشريعية على تطوير التعليم والصحة والإسكان والاستفادة من التجارب العالمية المختلفة».

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