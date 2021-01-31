هل تعمل أنجلينا جولى جاسوسة لصالح وكالة المخابرات المركزية؟





هل أنجلينا جولى، نجمة هوليوود التى استحوذت على خيالنا فى أفلام المغامرات والأكشن، هى جاسوسة لوكالة المخابرات المركزية؟ وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، يبدو أن هناك العديد من الأدلة المتزايدة التى تشير إلى أن مثل هذا الادعاء حول الممثلة البالغة من العمر 45 عاما والتى اشتهرت بالأعمال الخيرية، يستند فى حقيقة الأمر إلى الواقع.





قضى الخبير توم سيكر سنوات فى استخدام قانون حرية المعلومات للتحقيق فى العلاقة بين صناعة السينما ومجتمع الاستخبارات، ويقول إن الأدلة تشير إلى أن «شيئا ما يحدث» بين أنجلينا ووكالة المخابرات المركزية، فيقول المؤلف الذى كتب كتابا بعنوان «سينما الأمن القومى»، ذا صن إنه يعتقد أن أنجلينا جولى هى «واجهة» مثالية لمجتمع المخابرات الأمريكية.





قال سيكر لصحيفة ذا صن: «فى عهد إدارة أوباما الأولى، كانت هناك محاولة لإعادة رسم السياسة الخارجية للولايات المتحدة، واستمر الأمر فى الظهور كما لو كانت السياسة الخارجية للولايات المتحدة فى عهد أوباما لم تتغير كثيرا عن السياسة الخارجية الأمريكية المتعارف عليها منذ عقود، لكن فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق تم تعزيز ما يعرف باسم فكرة التدخل الإنسانى وعقيدة مسئولية الحماية، المعروفة باسم R2P، مسئولية الحماية هى التزام سياسى عالمى أيدته جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بمؤتمر القمة العالمى لعام 2005 من أجل معالجة شواغلها الرئيسية الأربعة لمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقى والجرائم ضد الإنسانية تحت ستار مبدأ مسئولية الحماية، تم وصف الحرب الليبية والتدخل الدولى فى سوريا والتوسع العام للحرب على الإرهاب ببرنامج الطائرات بدون طيار».





وأضاف سيكر: «إن فكرة الحصول على نجم هوليود ليبرالى، على الأقل، نظريا، كواجهة تخدم مصالح المخابرات الأمريكية تتناسب تماما مع الطريقة التى تم بها إعادة تخطيط السياسة الخارجية فى تلك الفترة»، متابعا: «لا أعتقد أن أنجلينا هى ضابطة رسمية فى وكالة المخابرات المركزية تحصل على أجر، ولكننى فى نفس الوقت لا أستبعد هذه الفكرة».





حسب خبير الاستخبارات، من الممكن أن تكون المخابرات المركزية الأمريكية قد قامت بتجنيد أنجلينا جولى فى العقد الأول من القرن الحالى، كنوع من أصول العلاقات العامة، مؤكدا أن «طوال الحرب الباردة، لجأت كل من وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالى إلى تجنيد أشخاص فى هوليوود لأغراض مختلفة، من ضمنها إثارة الذعر من الفكر الشيوعى والإبلاغ عن أصحاب الفكر اليسارى فى صناعة السينما».





على مدى العقد الماضى، اتهم المسئولون الأجانب بشكل صريح أنجلينا جولى بأنها «عميلة» لوكالة المخابرات المركزية تستخدم عملها الإنسانى لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين للترويج للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، حسبما أفادت ذا صن.





فى الآونة الأخيرة، تعرضت أنجلينا جولى للانتقاد من قبل رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، ديوسدادو كابيلو، بعد زيارة قامت بها للاجئين الفنزويليين فى بيرو فى أكتوبر 2018.





تم تقديم ادعاءات مماثلة بالفعل قبل ست سنوات عندما أشادت أنجلينا بالحكومة التركية بعد زيارتها لمخيمات اللاجئين السوريين فى سبتمبر 2012، حسبما ذكرت ذا صن، وفى تلك الأثناء، سأل نائب فى حزب الشعب الجمهورى، حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا، محمد كيسيمى أوغلو: «هل أنجلينا جولى عميلة لوكالة المخابرات المركزية، وهل هناك أى تقرير استخباراتى عن أنجلينا جولى يشير إلى أنها تُستخدم كواجهة لسياسات حرب وكالة المخابرات المركزية؟».





كما تم ربط اسم أنجلينا بمدير وكالة المخابرات المركزية الأسبق ديفيد بترايوس الذى قدم استقالته من السى آى إيه بعد الكشف عن تورطه فى علاقة عاطفية مع صحفية كانت تتولى كتابة قصة حياته، أجرى الاثنان محادثات ووقفوا لالتقاط صورة فى بغداد فى فبراير 2008 بينما كان بترايوس يشغل منصب القائد الأعلى فى العراق، حسبما ذكرت ذا صن.





بعد أن تولى المنصب الأعلى فى وكالة المخابرات المركزية، التقى الثنائى مرة أخرى فى مقر الوكالة فى لانجلى، فيرجينيا، فى 11 يناير 2012، فى نفس اليوم الذى زارت فيه أنجلينا وشريكها براد بيت الرئيس باراك أوباما فى البيت الأبيض.





فى أكتوبر من هذا العام، أجرت أنجلينا مقابلة استثنائية مع الرئيس المنتهية ولايته لجهاز المخابرات الخارجية البريطانى MI6، ذكرت صحيفة ذا صن أنه خلال حوارها مع السير أليكس يونجر، الذى نُشر فى مجلة تايم، استجوبت أنجلينا بذكاء وتمكن رئيس التجسس البريطانى حول حياته السرية، يعتقد سيكر أن ارتباط الممثلة بجهاز المخابرات البريطانية ربما تم من خلال وزارة الخارجية البريطانية، والتى بدأت العمل معها فى حملة ضد العنف الجنسى فى زمن الحرب فى مايو 2012.





كما تم توثيق تعاون أنجلينا السينمائى مع وكالة المخابرات المركزية بشكل جيد،





حتى الآن، لعبت دور البطولة فى فيلمى تجسس على الأقل تم دعمهما بشكل مباشر من قبل وكالة المخابرات المركزية - الراعى الجيد فى عام 2006 وسولت فى عام 2010.





بعد أشهر قليلة من بداية العرض السينمائى لفيلم الراعى الجيد فى ديسمبر 2006، أصبحت أنجلينا عضوا فى مجلس العلاقات الخارجية المؤثر، أنجلينا هى من بين حفنة من نجوم هوليوود الذين تم اختيارهم لعضوية المنظمة الشهيرة، إلى جانب جورج كلونى ووارن بيتى.





وفقا لـ مجلة ذا أتلانتيك، منذ إنشائها فى عام 1947، كانت وكالة المخابرات المركزية تتعاون على نحو سرى مع هوليوود، لكن هذا التعاون انتقل من عالم السرية إلى العلانية مع منتصف التسعينيات، خلال رئاسة كلينتون، نقلت وكالة المخابرات المركزية استراتيجيتها فى هوليوود إلى مستوى جديد - فى محاولة لتقديم أعمال فنية تقدم رؤيتها، عينت الوكالة بشكل رسمى مسئول اتصال بصناعة الترفيه، وبدأت فى التعاون العلنى مع صناعة الأفلام والتليفزيون.





فى عام 1996، وقع اختيار وكالة المخابرات المركزية على أحد ضباطها السريين المخضرمين، تشيس براندون، للعمل مباشرة مع استوديوهات هوليوود وشركات الإنتاج لتحسين صورتها.





قال براندون لصحيفة الجارديان لاحقا: «لقد تم تصويرنا دائما بشكل خاطئ على أننا أشرار وانتهازيون». «لقد استغرقنا وقتا طويلا لدعم المشاريع التى تصورنا بالشكل الصحيح».





فى هذا الإطار، ليس من المستغرب إذن أن يصف براندون فيلم «الراعى الجيد» كأحد الأفلام التى تعاون فيها مع صناعة السينما الأمريكية، لقد توالت الأفلام الأمريكية المدعومة من المخابرات الأمريكية، فى هذا الإطار قدم نجوم هوليوود، مثل بن أفليك، أليك بالدوين، هاريسون فورد، مجموعة من الأفلام مثل ألعاب وطنية، خطر واضح وحالى، حيث تم تصوير المخابرات المركزية الأمريكية بشكل إيجابى.





فى ظل هذه الحقائق، ليس من المستبعد أن تكون بالفعل أنجلينا جولى عميلة للمخابرات الأمريكية.



