وزير الداخلية يستقبل المستشار الشرطي بالأمم المتحدة خلال زيارته للقاهرة

الأحد 31/يناير/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
استقبل محمود توفيق  وزير الداخلية،  لويس كاريلهو المستشار الشرطى بإدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، إبان زيارته للقاهرة برفقة أحد كبار معاونيه للمشاركة في حفل افتتاح مركز التدريب على عمليات حفظ السلام بوزارة الداخلية .

واستهل المسئول الأممي اللقاء بنقل تحياته لكوادر الشرطة المصرية مؤكدًا على تقديره لأدائهم المتميز في مهام حفظ السلام الأممية المنتشرة بالعديد من دول العالم وهو ما يعكس كفاءة واحترافية المنظومة التدريبية بوزارة الداخلية المصرية، كما أشاد بما شهده خلال افتتاح مركز التدريب على عمليات حفظ السلام من تطور في إمكانيات وبرامج التدريب التي تواكب أحدث المعايير العالمية، وهو ما يسهم بفاعلية في تأهيل الكوادر الشرطية من مختلف الجنسيات  للعمل بمهام حفظ السلام الأممية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل وفقًا لمعايير العمل الشرطي بالأمم المتحدة، كما أعرب المسئول الأممي عن تطلعه لتطوير علاقات التعاون القائمة بين إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة مع وزارة الداخلية، بما في ذلك تبادل الخبرات الشرطية والتدريبية ذات الصلة.

ومن جانبه أعرب وزير الداخلية  عن ترحيبه بزيارة المسئول الأممي للقاهرة مؤكدًا على عمق روابط التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وحرص وزارة الداخلية على الإسهام بإيجابية في مهام حفظ السلام الدولية والتي تلعب دورًا محوريًا في حفظ الأمن والاستقرار بعدد من دول العالم، كما أشار سيادته إلى أن مركز التدريب على عمليات حفظ السلام التابع للوزارة الذى تم افتتاحه بأكاديمية الشرطة سيُمثل مُرتكزًا جديدًا للتعاون مع إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة بما سيتيحه من إمكانات تدريبية راقية ومتطورة لعناصر الشرطة  المصريين والوافدين المرشحين للعمل بتلك المهام.

وأكد وزير الداخلية في نهاية اللقاء على ترحيبه ودعمه الكامل لتطوير آليات تبادل الخبرات الأمنية والتدريبية مع المنظمة الأممية للإسهام في أنشطة حفظ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي الدولي.

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وزير الداخلية المستشار الشرطة الامم المتحدة

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