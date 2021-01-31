مباحث التموين تضبط 1190 قضية مخالفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1190) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة كالتالي:





ضبط (2،1طن "مقطعات دواجن – مفروم لحوم ") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، وضبط (227،8 طن "دقيق ببلدي مدعم") بها نقص بالأوزان بمقدار 1،16 طن في إجمالي الكمية - 159،68 طن خليط زوائد "نخالة ناعمة وخشنة" بها نقص في الأوزان بمقدار 7،19 طن في إجمالي الكمية تمهيدًا لتوزيعها على المخابز البلدية بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مطحن ) بمحافظة المنيا ضبط (4 طن "جبن موتزاريلا") معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر"، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك معمل لمنتجات الألبان "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.



وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) لإستيلائه على مبلغ (141،614 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم، وبيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار قدرت بقيمة (153،545 جنيه)، وضبط (15667 عبوة أدوية "خاصة بعلاج الأمراض المزمنة") مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن صيدلية) بمحافظة المنيا.



كما تم ضبط (8،28 طن "دهانات كربونات كالسيوم" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الدهانات "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (10 طن " أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مدشة لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.