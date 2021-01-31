موعد مباراة الدانمارك ضد السويد في نهائي كأس العالم لكرة اليد

الأحد 31/يناير/2021 - 11:22 ص
منتخب الدانمارك
منتخب الدانمارك
محمد سامي
تقام اليوم مباراة نهائي بطولة العالم لكرة اليد والتى تقام في مصر منذ 13 يناير الجاري وحتي اليوم 31 من نفس الشهر، فى بطولة وصل بها المنتخب الوطني الأول لدور الثمانية وخرج أمام الدنمارك.

ويواجه اليوم منتخب الدنمارك نظيره منتخب السويد، فى نهائى بطولة العالم لكرة اليد على صالة ستاد القاهرة الدولي فى تمام السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

وكان المنتخب الدنماركي أقصي المنتخب المصري من دور الثمانية ثم حقق الفوز على إسبانيا بنتيجة 35_33، بينما منتخب السويد حقق الفوز على منتخب فرنسا 32_26.

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