تعيين سامية المصيلحي أميناً عاماً لجامعة بورسعيد

الأحد 31/يناير/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
محمد عزام
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين سامية أحمد المصيلحي، أمينًا عامًا لجامعة بورسعيد.

وأعلنت جامعة بورسعيد، منذ قليل، عن صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتعين "المصيلحي"، أمينًا عامًا للجامعة.

وتقدمت أسرة جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور أيمن ابراهيم - رئيس الجامعة، بخالص التهنئة لها بمناسبة صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتعينها أمينا عامًا، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح.

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جامعة بورسعيد

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