بمناسبة عيدها.. استخراج المستندات الشرطية لعدد من المواطنين بالمجان

الأحد 31/يناير/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
استخرجت وزارة الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة، المستندات الشرطية بدون رسوم من (إدارات المرور - إدارات قطاع الأحوال المدنية- أقسام إدارة الجوازات والهجرة والجنسية) بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لعدد من المواطنين المتقدمين لاستخراج تلك الوثائق.     
    
ولاقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.

وجاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التى جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن.

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الشرطة استخراج المستندات الشرطية

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