موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

خسر نادي ريال مدريد أمام نظيره ليفانتي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





سجل أهداف ليفانتي كل من خوسيه لويس مواليس وروجر مارتي في الدقائق 32 و 78، بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد اللاعب ماركو أسينسيو في الدقيقة 13.





وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفانتي عند النقطة 26، يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 40 في المركز الثاني.





ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره ويسكا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.



