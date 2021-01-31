محافظة الفيوم: رفع 4 آلاف طن قمامة بمركزي الفيوم وسنورس خلال أسبوع

الأحد 31/يناير/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
ريهام على
نظمت محافظة الفيوم حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات خلال الأسبوع الماضي، بمركزي الفيوم وسنورس، تمكنت من رفع 4450 طن قمامة، وإزالة 586 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1107 كشاف إنارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها علي الطرق بجميع مراكز المحافظة.

أوضح الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أن الحملات أسفرت عن رفع 2250 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية ومداخل القري والطريق الدائري، كما تم إزالة 310 حالة إشغالات متنوعة عبارة عن 60 عائق و130 إزالة فورية و120 إشغالات عامة ومتحركة من الشوارع والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية لتيسير حركة المارة.

وأضاف رئيس مدينة الفيوم انه تم صيانة وتركيب عدد 500 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالمدينة والطريق الدائري وقرى الزاوية ودمو وهوارة المقطع ودسيا والعدوة وكفور النيل، وكذا صيانة ميادين الحواتم وعبدالمنعم رياض وعبدالرحيم شحاتة، بمدينة الفيوم، لافتًا الى المرور والمتابعة على المحلات والأنشطة بمدينة ومركز الفيوم، حيث أسفرت عن ضبط 30 مخالفة منها 22 مخالفة لأفراد لعدم ارتداء الكمامة، و2 مطعم و2 مقهي و3 محلات وورشة مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

فيما أشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2200 طن قمامة وأتربة مخلفات بناء بنطاق المدينة والقري التابعة للمركز، وإزالة 276حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن تركيب 124 كشاف إنارة، وصيانة 483 كشاف بمدينة سنورس والطريق السياحي، بالإضافة الى غرس 66 شجرة، وقص وتهذيب الأشجار بطريق مصر الفيوم ودائرة المركز.
محافظة الفيوم: رفع 4 آلاف طن قمامة بمركزي الفيوم وسنورس خلال أسبوع
محافظة الفيوم: رفع 4 آلاف طن قمامة بمركزي الفيوم وسنورس خلال أسبوع
محافظة الفيوم: رفع 4 آلاف طن قمامة بمركزي الفيوم وسنورس خلال أسبوع
محافظة الفيوم: رفع 4 آلاف طن قمامة بمركزي الفيوم وسنورس خلال أسبوع
محافظة الفيوم: رفع 4 آلاف طن قمامة بمركزي الفيوم وسنورس خلال أسبوع
محافظة الفيوم: رفع 4 آلاف طن قمامة بمركزي الفيوم وسنورس خلال أسبوع

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