محافظة الفيوم: رفع 4 آلاف طن قمامة بمركزي الفيوم وسنورس خلال أسبوع
الأحد 31/يناير/2021 - 11:16 ص
ريهام على
نظمت محافظة الفيوم حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات خلال الأسبوع الماضي، بمركزي الفيوم وسنورس، تمكنت من رفع 4450 طن قمامة، وإزالة 586 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1107 كشاف إنارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها علي الطرق بجميع مراكز المحافظة.
أوضح الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أن الحملات أسفرت عن رفع 2250 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية ومداخل القري والطريق الدائري، كما تم إزالة 310 حالة إشغالات متنوعة عبارة عن 60 عائق و130 إزالة فورية و120 إشغالات عامة ومتحركة من الشوارع والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية لتيسير حركة المارة.
وأضاف رئيس مدينة الفيوم انه تم صيانة وتركيب عدد 500 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالمدينة والطريق الدائري وقرى الزاوية ودمو وهوارة المقطع ودسيا والعدوة وكفور النيل، وكذا صيانة ميادين الحواتم وعبدالمنعم رياض وعبدالرحيم شحاتة، بمدينة الفيوم، لافتًا الى المرور والمتابعة على المحلات والأنشطة بمدينة ومركز الفيوم، حيث أسفرت عن ضبط 30 مخالفة منها 22 مخالفة لأفراد لعدم ارتداء الكمامة، و2 مطعم و2 مقهي و3 محلات وورشة مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
فيما أشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2200 طن قمامة وأتربة مخلفات بناء بنطاق المدينة والقري التابعة للمركز، وإزالة 276حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن تركيب 124 كشاف إنارة، وصيانة 483 كشاف بمدينة سنورس والطريق السياحي، بالإضافة الى غرس 66 شجرة، وقص وتهذيب الأشجار بطريق مصر الفيوم ودائرة المركز.
أوضح الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أن الحملات أسفرت عن رفع 2250 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية ومداخل القري والطريق الدائري، كما تم إزالة 310 حالة إشغالات متنوعة عبارة عن 60 عائق و130 إزالة فورية و120 إشغالات عامة ومتحركة من الشوارع والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية لتيسير حركة المارة.
وأضاف رئيس مدينة الفيوم انه تم صيانة وتركيب عدد 500 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالمدينة والطريق الدائري وقرى الزاوية ودمو وهوارة المقطع ودسيا والعدوة وكفور النيل، وكذا صيانة ميادين الحواتم وعبدالمنعم رياض وعبدالرحيم شحاتة، بمدينة الفيوم، لافتًا الى المرور والمتابعة على المحلات والأنشطة بمدينة ومركز الفيوم، حيث أسفرت عن ضبط 30 مخالفة منها 22 مخالفة لأفراد لعدم ارتداء الكمامة، و2 مطعم و2 مقهي و3 محلات وورشة مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
فيما أشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2200 طن قمامة وأتربة مخلفات بناء بنطاق المدينة والقري التابعة للمركز، وإزالة 276حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن تركيب 124 كشاف إنارة، وصيانة 483 كشاف بمدينة سنورس والطريق السياحي، بالإضافة الى غرس 66 شجرة، وقص وتهذيب الأشجار بطريق مصر الفيوم ودائرة المركز.
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