آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

الأحد 31/يناير/2021 - 11:17 ص
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من إدارة الملكي بعد أن اتخذت قرار بعدم تقديم عرض يرضي طموحاته.

وأشار موقع ديفينسا سينترال الإسباني إلى أن عقد راموس ينتهي مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي، حيث عرض عليه مسئولو الملكي عقدًا جديدًا لمدة موسمين مع تخفيض 10% من راتبه الحالي لكنه قوبل بالرفض من قبل النجم الإسباني الذي يرغب في الاحتفاظ براتبه الحالي.

وألمح الموقع الإسباني أن ريال مدريد اتخذ قرارًا بعدم تعديل العرض المقدم إلى راموس في ظل الأزمة المادية التي أحدثها تفشثي وباء فيروس كورونا.

وأكد الموقع الإسباني أن راموس تنتابه حالة من الغضب الشديد تجاه إدارة ريال مدريد فيما يخص تجديد عقده خاصة بعد تاريخه الطويل بقميص الملكي.

وأوضح الموقع الإسباني أن غضب راموس قد تضاعف بعد علمه بقرار الإدارة بتجديد عقد الثنائي كريم بنزيما وداني كارفاخال مع زيادة في رواتبهم.

وأفاد الموقع الإسباني بأن قرار ريال مدريد دفع راموس للبحث عن عروض أخرى في الوقت الحالي من أجل الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي.

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