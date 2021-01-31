كواليس انضمام مروان حمدي للزمالك

الأحد 31/يناير/2021 - 11:17 ص
مروان حمدي
مروان حمدي
الفجر الرياضي
كشف مصر المقاصة كواليس انضمامه مروان حمدي إلى الزمالك بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال متولي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد أن مروان تعاقد مع الزمالك لمدة 4 مواسم واحقية المقاصة في الحصول على 15% إعادة بيع او الإعارة لاي فريق خلال الفترة المقبلة.

ورفض متولي الافصاح عن المبلغ الذي حصل عليه المقاصة مؤكدا أن ما طلبته إدارة المقاصة حصلوا عليه.

وأضاف أن مروان تلقى من اسبوعين عرض من نادي مصري و عرض اخر سعودي لاستعارته ولكن اللاعب كانت رغبته اللعب للزمالك.

وتابع أن ايهاب جلال المدير الفني للمقاصة وافق على بيع مروان حمدي مؤكدا أن الفريق قادر على الاستمرار بنفس الاداء.

وأتم أن ايهاب جلال ساند مروان حمدي في تحقيق حلمه وتحقيق اهداف النادي في الفكر الاستثماري.

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