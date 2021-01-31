المشروعات الصغيرة: تمويل للعائدين من الخارج يصل لـ10 مليون جنيه (فيديو)

الأحد 31/يناير/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن توفير فرص عمل للعائدين من الخارج يأتي في إطار بروتوكول تعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والهجرة والعاملين بالخارج، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار مبادرة "نورت مصر".

وأضاف في تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، "نخاطب من خلال هذه المبادرة أبناء مصر العائدين من الخارج نتيجة التأثر بأزمة كورونا، ولهذا اتفقنا مع الوزارتين على تقديم يد العون لهؤلاء الشباب بإتاحة فرص عمل من خلال إقامة مشروعات، وسنقدم لهم دراسات جدوى جاهزة للعديد من المشرعات، ولدينا 300 دراسة جدوى جاهزة ويستطيع أي شاب التعرف عليها ودراسة أبعادها الاقتصادية والتسويقية والفنية".

وتابع: "فتحنا فروعنا الـ33 على مستوى الجمهورية بكل المحافظات وسنستقبل الشباب لمعرفة خبراتهم وقدراتهم ومعرفة مدى ملائمة الوظائف التي كان يعملون بها في الخارج للسوق المصري، واستقبلنا نحو 7 آلاف شاب في هذه المبادرة وحصلنا على بياناتهم من وزارة الهجرة ودعوناهم إلى جلسات مشتركة للوصول إلى نقاط مشتركة في تحديد فرصة العمل والمشروع المناسب للقدرات والخبرات".

وأردف: "في البداية نمنحهم تدريبا متخصصا في كيفية إدارة المشروع، ثم نبدأ في استخراج الأوراق والمستندات الرسمية، على أن يحدد الشاب بنفسه الفكرة التي يريد العمل عليها، ونساعدهم في استخراج المستندات مثل البطاقة الضريبية والرخصة والسجل التجاري من الجهاز، ونمنحه تمويل قد يصل إلى 10 مليون جنيه للمشروعات الصناعية الجديدة و3 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية".

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