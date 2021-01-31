تامر حبيب يُهنئ أحمد داوود بعيد ميلاده ويُعلق: "بحبك يا بنتوتي"

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حرص السيناريست تامر حبيب، على تهنئة صديقه الفنان أحمد داوود بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بكلمات مليئة بالحب من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر تامر حبيب صورة له برفقة الفنان أحمد داوود، وعلق عليها قائلاً :"عقبال 100 سنة يا ولدي العزيز، بحبك يا بنتوتي زي ما أنت عارف".





وفي سياق آخر، يواصل السيناريست تامر حبيب كتابة فيلمه الجديد "شلة ليبون" الذي يتعاون فيه مع المخرجة ساندرا نشأت، والفيلم تدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعون مرة واحدة في العام، ليلة رأس السنة، يلعبون البوكر في شقة أحدهم بعمارة" ليبون" الشهيرة في حي الزمالك، لكنها ليست قمارًا، بل هي مجرد لعبة يسترجعون من خلالها مصائرهم التي تقاطعت منذ تزاملهم في الدراسة بواحدة من مدارس حي الزمالك العريقة، حكاية تبدو عادية، غير أنها بالفعل غير عادية.