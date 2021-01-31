مع بداية التعاملات .. هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

الأحد 31/يناير/2021 - 10:29 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي هبوط جماعي للمؤشرات ، 


تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11563 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3377 نقطة.

وإختتمت المؤشرات المصرية تداولات الأربعاء آخر تداولات الأسبوع على مكاسب جماعية للجلسة الثانية بعد جلستين من التباين ، لينهى االمؤشر نسبة لرئيسى على ارتفاع ب 0.45% مع نشاط ايجابى و شراء انتقائى للمؤسسات العربية و الأجنبية دعمه إعادة تداول التجارى الدولى أعلى اـ ل 63 جنيه ، فيما أنهى المؤشر السبعينى متساوى الأوزان على صعود بنسبة 0.4% عند 2364 نقطة بشراء الافراد بكافة الفئات على الاسهم الصغيرة و المتوسطة مع نشاط الاسهم الخبرية و بعض المضاربية ، و الذى جاء بقيم تداولات هى الاعلى خلال الأسبوع لتسجل 1.777 مليار جنيه ،بحجم تداول 633 مليون سهم من خلال 55447 صفقه ، بمخطط سيوله تجاوز 50% للشراء ، بالتداول على 188 ورقه ماليه ربحت منها 99 ورقه فيما تراجعت 56 ورقه ماليه وظل على ثبات 33 ورقه دون تغيير، لينهي راس المال السوقي للشركات المقيده مضيفا 5.239  مليار جنيه الى رصيد مسجلا 695.442 مليار جنيه .

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