مع بداية التعاملات .. هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية





استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي هبوط جماعي للمؤشرات ،









تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11563 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3377 نقطة.



