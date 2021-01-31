بيومى فؤاد يكشف عن سبب تلقيبه لماجد الكدواني ب"مومباه"

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كشف الفنان ماجد الكدواني عن تفاصيل إحدى المكالمات التي جمعته بالزعيم عادل إمام والتي حدثت خلال عام ٢٠٠٤ بعد طرح فيلمه "جاي في السريع "، الذي لم يحقق النجاح المرجو.



قال ماجد الكدواني خلال لقائه في برامج "سهرانين" مع الفنان أميرة كرارة أنه كان جالسًا في منزله مكتئبًا بسبب فشل الفيلم، ووجد هاتفه يرن، فوجد رقم غريب لكنه، مميز وعندما رد تفاجئ بالزعيم عادل إمام.



وأوضح ماجد الكدواني أن الفنان عادل إمام خاطبه قائلاً :"بص يا ماجد مثل وبس وسيب السوق هو اللى يحدد قيمتك وأوعى تزعل من فشل إيرادات فيلم، أنا عرضت قبل كدا فى صالة فاضية".



وأشار ماجد الكدواني أن نصيحة الزعيم عادل إمام لم ينسها طوال الوقت، وأنه بعد ذلك توج للزعيم فى المسرح، وخاطبه قائلاً:"ربنا نزل الكلام اللى عاوزه يوصلنى على لسانك".



وقال بيومي فؤاد خلال ذلك اللقاء أنه كان يلقب ماجد الكدواني أيام دراستهم بالجامعة بـ "مومباه"، مُضيفًا :"أصل ماجد كان ابن ناس أوي كدة والوحيد اللى معاه عربية فينا، وكان يرتب فلوسه في المحفظة وتطلع منها بتلمع عشان كدا كنت بقول عليه "مومباه" .



وأوضح الفنان سيد رجب سبب تلقيبه في بداية مشواره الفني بالمقهور، مُضيفًا :" قعدت فترة كده أعمل دور الرجل الغليان والفلاح الفقير والحبيب مكسور الجناح فطلع عليًا لقب المقهور لغاية ما جالى مسرحية كنت هعمل دور الشاطر حسن وكان في دور تانى بتاع أمنا الغوله فقررت اعمل دول الغولة عشان اطلع من لقب المقهور".





وفي سياق آخر، يُعرض لماجد الكدواني حاليًا بالسينمات فيلم "وقفة رجالة"، وهو بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد سلام، أمينة خليل، سوسن بدر، صفاء الطوخي، إيمان السيد، وهو من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.