وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة

الأحد 31/يناير/2021 - 10:25 ص
وزير الإسكان
وزير الإسكان
احمد الشيخ

قام عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و أشرف عطية، محافظ أسوان، بجولة تفقدية أمس، بمشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ أسوان، بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، لتنفيذ هذا المشروع الهام الذى سيكون علامة مميزة على شاطئ نهر النيل فى محافظة أسوان.

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ أسوان، مشروع الممشى النيلى، والذى يتكون من الجزء الشمالى بطول 1800 متر، والجزء الجنوبى بطول 4200 متر، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين، وكذا قرية نوبية تضم محال ومطاعم وكافيهات على الطراز النوبى، وجار الإعداد للبدء في تنفيذ منطقة المارينا -إحدى مناطق الممشى- بطول 1850 متراً، وبها عدد من الشاليهات.

كما تفقد عاصم الجزار و أشرف عطية، مشروع المسرح المكشوف الجاري تنفيذه ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ويُقام على مساحة 5.5 فدان، ويتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبري مشاة، بجانب الكوبرى الجارى تنفيذه لربط المسرح بمنطقة الفيلات.

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ أسوان، الفيلات التى تم وجار تنفيذها، بالشريط النهرى السياحى، بمدينة أسوان الجديدة، حيث تم الاستلام الابتدائي لعدد من الفيلات، وجار تنفيذ عدد آخر، ويبلغ إجمالى عدد الفيلات 150 فيلا بالشريط النهرى.



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