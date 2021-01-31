اعرف حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة (بيان رسمي)

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا رسميا تكشف فيه كواليس حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث يشهد، اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، و تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وصقيع على المزروعات فى وسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجة.