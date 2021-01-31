خبراء منظمة الصحة العالمية يزورون سوق ووهان في الصين

الأحد 31/يناير/2021 - 10:25 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات

زار خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، سوق ووهان إحدى البؤر الأولى لانتشار فيروس كورونا في الصين، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

وكانت بكين، ترفض تحمل أي مسؤولية عن انتشار الوباء الذي أودى بأكثر من 1.9 مليون شخص عبر العالم.

 

 وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

 

 

 

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