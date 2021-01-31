الأهلي: مشاركة وليد سليمان في المونديال تخص قرار موسيماني

الأحد 31/يناير/2021 - 10:09 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
الفجر الرياضي
كشف عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، طارق قنديل أن تذاكر مباراة مواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية قاربت على النفاد.

وقال قنديل في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إن مشاركة وليد سليمان مع الفريق في مبارياته تخص قرار موسيماني فقط وفقا لحالة اللاعب الفنية والبدنية.

وأضاف أن تذاكر مباراة الأهلي والدحيل قاربت على النفاذ نهائيا، والجميع يحرص على حضور المباراة.

وأتم أن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي حالته جيدة وينتظر مسحة جديدة خلال ايام .

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