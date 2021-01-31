أسعارالخضروات اليوم الأحد 31-1-2021 .. كيلو"القلقاس" بـ 5 جنيه

الأحد 31/يناير/2021 - 09:00 ص
اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم
الفجر الإقتصادي



إستقرت أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد 31-1-2021 ، حيث تتوافر كل الخضروات مع انخفاض درجات الحرارة .

أسعار الخضروات اليوم الأحد 31-1-2021 

يتراوح سعر الكيلو جرام من الباذنجان 5 جنيهات.
تراوح سعر كيلو جرام الجزر بين  5 جنيهات.
وصل سعر كيلو جرام البنجر إلى 4 جنيهات.
سعر كيلو جرام الثوم إلى 35 جنيهًا.
متوسط سعر حبة الكرنب إلى 6 جنيهات.
جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ22 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 5 جنيهًا.
بلغ متوسط كيلو جرام البامية 20 جنيهًا.
جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ5 جنيهات.
تراوح متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة بين 3إلى 5 جنيهات.
بلغ سعر كيلو جرام الخيار 4 جنيهات.
بلغ سعر الكيلو جرام من الفاصوليا  4 جنيهات
 سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 8 جنيهات.
 سعر كيلو جرام الملوخية إلى 5 جنيهات.

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