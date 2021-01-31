أسعارالخضروات اليوم الأحد 31-1-2021 .. كيلو"القلقاس" بـ 5 جنيه













إستقرت أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد 31-1-2021 ، حيث تتوافر كل الخضروات مع انخفاض درجات الحرارة .





أسعار الخضروات اليوم الأحد 31-1-2021





يتراوح سعر الكيلو جرام من الباذنجان 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو جرام الجزر بين 5 جنيهات.

وصل سعر كيلو جرام البنجر إلى 4 جنيهات.

سعر كيلو جرام الثوم إلى 35 جنيهًا.

متوسط سعر حبة الكرنب إلى 6 جنيهات.

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ22 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 5 جنيهًا.

بلغ متوسط كيلو جرام البامية 20 جنيهًا.

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ5 جنيهات.

تراوح متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة بين 3إلى 5 جنيهات.

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 4 جنيهات.

بلغ سعر الكيلو جرام من الفاصوليا 4 جنيهات

سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 8 جنيهات.