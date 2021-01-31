عن ميراث شعبان عبدالرحيم.. منار: "مكنش في زواج بس ليا حق" (فيديو)

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عقبت الفنانة اللبنانية منار، على إعلانها إنها لديها حق في إرث الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، قائلة: "لو مش ليا حق مكنتش هطلع اتكلم.. طبعا ليا حق".



وأشارت "منار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن معها مستندات تثبت حقها، منوهة بأنها ستعقد مؤتمرا صحفيا عند قدومها مصر للكشف عن تفاصيل حقها بميراث شعبان عبدالرحيم.



وأضاف، "لم يكن هناك زواج بيني وبين شعبان عبدالرحيم، ولكن ليا حق في الميراث، ومعايا مستندات موثقة"، موجهة رسالة لنجل الفنان شعبان عبدالرحيم، "أنت أخويا، وأنا بطالب بحقي بالقانون".

