قرار جديد من الكويت بشأن الرسوم الحكومية على المغادرين والقادمين

الأحد 31/يناير/2021 - 10:06 ص
الكويت
الكويت
وكالات

قررت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، فرض رسوم على القادمين والمغادرين من البلاد، تضاف إلى سعر تذكرة السفر، بدءا من 1 يونيو المقبل، وذلك في مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات.

 

ومن المقرر أن تتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم قادم، على أن يشمل القرار المواطنين والمقيمين على حد سواء، وستكون آلية تحصيل الرسوم عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.

 

وجاء القرار، انسجامًا مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات، وفقًا للمدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان.

 

وقال الفوزان، إن الرسوم المطبقة في مطار الكويت تعتبر الأدنى مقارنة مع ما هو مفروض في المطارات العالمية والإقليمية، حيث سيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل، نقلًا عن صحيفة الرأي الكويتية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرار جديد الكويت القادمين والمغادرين الرسوم

أخبار تهمك

رئيس الزمالك يرحب بالصفقات الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ حوالي 17 ساعة

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

سموحة يتفق مع بديل نجم الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

سيف الدين الجزيري: أي لاعب في أفريقيا يتمنى الانضمام للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بلباو فى الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

ربيعه يحسم مصيره مع الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع نجم الجونة

منذ ساعة

موعد نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 22 ساعة

بعد اهتمام الزمالك.. الإنتاج الحربي يوجه طلبا لباسم مرسي

منذ ساعة و نصف

رسميا.. منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

مطار الملك خالد الدولي يتخطى أكثر من 26 مليون مسافر خلال 2018

مصدر بـ"الطيران": زيادة رسوم السفر نوفمبر المقبل.. وجاء بعد تأنٍ لتطوير المنظومة

متحدث الطيران المدني يكشف تفاصيل زيادة رسوم المغادرة بالمطارات

مطار الملك خالد يتخطى أكثر من مليوني مسافر بنهاية رمضان والعيد

مصدر بوزارة الطيران يكشف تفاصيل قرار "رسوم المغادرة"

رئيس سلطة الطيران المدني يوضح تفاصيل زيادة رسوم المغادرة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع نجم الجونة

09:33 ص

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بلباو فى الدوري الإسباني

10:04 ص

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

12:11 ص

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

04:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات