تشكيل برشلونة المتوقع أمام بلباو فى الدوري الإسباني

الأحد 31/يناير/2021 - 10:04 ص
برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي
يلتقي نادي برشلونة نظيره نادي أتلتيك بيلباو اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.
خط الدفاع: مينجويزا، ديست، لينجليت، ألبا.
خط الوسط: دي يونج، بيدري، بيانيتش.
خط الهجوم: جريزمان، ليو ميسي، عثمان ديمبلي.

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