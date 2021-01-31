صلاح عصام لاعب الأميرية يلفت الأنظار في القسم الثالث

الأحد 31/يناير/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
نجح صلاع عصام لاعب وسط مهاجم الزمالك الأسبق، وفريق الأميرية الحالي، في لفت الأنظار إليه خلال منافسات الموسم الحالي، بدوري القسم الثالث.

وتلقى اللاعب مؤخراً أكثر من عرض من أندية القسم الثاني، بعدما نجح في تثبيت أقدامة مع فريقة الحالي، لما يملكه من خبرات إذ لعب بقميص الزمالك 13 عام، قبل أن ينضم لجمهورية شبين، ثم الماظة والأميرية.

وفضّل اللاعب تأجيل العروض المقدمه إليه نهاية الموسم الحالي، حيث يأمل في مواصلة مشوارة مع الأميرية، الذي لعب له من قبل لمدة ثلاث سنوات.

ويعد صلاح عصام من مواليد 1995 ويجيد المشاركة في مركز وسط الملعب المهاجم، حيث يمتاز بالمهارة والرشاقة وإحراز وصناعة الأهداف.

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