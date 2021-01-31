أسعار الأسماك اليوم الأحد 31-1-2021 في الأسواق

الأحد 31/يناير/2021 - 08:53 ص
أسعار الأسماك اليوم
أسعار الأسماك اليوم
الفجر الإقتصادي

تراجعت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد 31-1-2021 ، وذلك بسبب قلة الإقبال عليه مع انخفاض درجات الحرارة ، حيث يبتعد المواطنون عن أكل الأسماك في تلك الأجواء وذلك لتجنب الإصابة بنوبات البرد وبالأخص مع وجود فيروس كورونا المستجد.

وتراجعت أسعار السمك البورى 1 الي ما بين 43-51 جنيها للكيلو مقابل 44 - 52جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 31-40 جنيها للكيلو مقابل 32-41 جنيها للكيلو، وسعر البربون " 1 " لـ 34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو. 

وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها. 

واستقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو، وبينما سجلت أسعار البلطى المزارع " 1 " بين 18-21 جنيها للكيلو، وأسعار البلطى المزارع 2، بين 16-17 جنيها للكيلو. 

وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.

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