توقعات الأبراج.. حظك اليوم الأحد 31 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الأحد 31 يناير 2021.





برج الحمل





فرص غير متوقعة وغير عادية لتطوير حياتك المهنية. ربما يخبرك أحد الزملاء ببعض التفاصيل والمعلومات القيمة التي تجعلك تفكر من جديد في تطوير مهاراتك وتحسين أدائك. يتصل بك العديد من الأشخاص ومنهم من يبلغك بالأخبار السارة. هذه الأخبار ستجعل يومك سعيدا وستغير مزاجك إلى الأفضل.





برج الثور





ستدخل في قصة حب جديدة خلال الأيام المقبلة. يجب عليك أن توظف اليوم كل ما درسته وتعلمته خلال الأيام الماضية. من هو الشخص الذي تشعر بالسعادة لمجرد رؤيته وبدونه لا تستطيع حل أي مشكلة او تخطي أي عقبة.





برج الجوزاء





تهتم اليوم بالقضايا الاجتماعية والسياسية جدا. عليك أن تتناقش في هذه القضايا مع مجموعة من الزملاء بدلا من التفكير فيها بمفردك. خدمة ومساعدة الآخرين من أهم أولوياتك اليوم. حاول أن تطور مهاراتك الفنية قبل أن تتخذ أي خطوة جديدة.





برج السرطان





يطلب منك أحد الأشخاص أو ربما رئيسك في العمل القيام بمهمة ما قد تسبب لك التعب والإرهاق. يعتقد البعض أنك لن تنجز هذه المهمة في الوقت المطلوب، عليك أن تخذل مثل هؤلاء وتبذلك جهودك لتظهر أفضل ما لديك. سيطر على الموقف قبل أن يخرج عن نطاق السيطرة.





برج الاسد





هل فكرت من قبل في تطوير مهاراتك في الحاسب الآلي؟ إذا كنت فكرت في ذلك الأمر بالفعل، فربما تكتسب بعض المعلومات القيمة التي تتعلق بهذا الموضوع. يعيش أفراد أسرتك اليوم في جو هادئ سعيد. تتبادل مع أفراد الأسرة العديد من الأفكار الجديدة.





برج العذراء





ربما تحدث بعض الأمور دون أن تكون على علم أو دراية بها. الشيء الواضح للجميع اليوم هو ردود أفعالك عندما تكشف هذه الأمور الخفية. حاول أن تتصرف بحكمة حتى لا تتعقد الأمور واستغل طاقتك قدر الإمكان.





برج الميزان





كن يقظا فالأمور متوترة اليوم. وكن ثابتا وقويا عند التحدث مع الآخرين. كن حذرا ولا داع للعنف. لا تستسلم لرغباتك وتتشاجر مع الآخرين. كن قويا حتى لا يستهان بك ولا تسمح لأحد أن يقهرك أو يفرض سيطرته عليك.





برج العقرب





قم بعملك بنفسك لتتجنب حماقات الجهلاء، لاتفوّض الآخرين لأداء عملك فلن يقوموا بأدائه كما ينبغى. تذكر أن النظرة الصادقة من الممكن أن تعبر عما لا تستطيع مئات الكلمات التعبير عنه. ليس مهما أن تربح المزيد من النقود كي تصبح مليونيرا ولكن المهم ألا تفقد نفسك واعتزازك بها.





برج القوس





يطلب الجميع منك اليوم المساعدة في بعض المهام بسبب تميزك بالعقل المفكر والقدرة على التفكير في الأمور بوضوح وحكمة. احذر من الأشخاص المعاندين فهناك شخص ما يدبر لك شيئا ما لأنك يكرهك. تجنب المشاجرات بقدر الإمكان.





برج الجدي





ربما يطرق بابك اليوم شخص ما أكبر منك سنا. ربما لا تكون على علم بزيارة هذا الشخص، ولكنك قادر على استضافته بأي حال من الأحوال. ربما تقضي هذا المساء في المنزل بمفردك ولكن لا تقلق ستستطيع الخروج من المنزل والاستمتاع قريبا.





برج الدلو





احمي نفسك وقلبك ومشاعرك من بعض الأشخاص فربما يكون كلام البعض جارحا جدا لا تتحمله. تشعر أنك تعيش في هذا العالم بمفردك دون أنيس، ولذلك ننصحك بان تقضي يومك في المنزل. إذا قررت أن تخرج من المنزل، فلا تلومن إلا نفسك.





برج الحوت





مزاجك ليس هو الدافع للعمل بل كسب المال، لاتمتعض من غباوات الآخرين ففي كل مكان قد تجد شخصا جاهزا لإزعاجك. اليوم عليك أن توطد علاقاتك الاجتماعية بشكل أكبر، وأن تتعرف على شخصيات جديدة لتكون دعما لك في حياتك المهنية.



