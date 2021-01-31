بيومي فؤاد يكشف عن كواليس تصوير "وقفة رجالة"

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تحدث الفنان بيومي فؤاد عن كواليس اليوم الأول في تصوير فيلم "وقفة رجالة" الذي يُعرض حاليًا بالسينمات.





وقال بيومي فؤاد خلال حلوله ضيفًا مع ماجد الكدواني وسيد رجب فى برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، مُشيرًا إلى أنه في أول يوم تصوير توجه للمخرج أحمد الجندي وطلب منه عندما يختار

باقي أبطال الفيلم أن يأخذ برأي سيد رجب وماجد الكدواني.



وأضاف بيومي فؤاد قائلاً :"فى أول يوم تصوير روحت لمخرج الفيلم أحمد الجندى وقولته لما تختار كاست فيلم بعد كدا ابقى خد رأى سيد رجب وماجد دول ناس بتوع جوائز ومهرجانات واحنا ناس مش بتقرأ سيناريو أصلا خليك مع الناس التافهة زيى وزى أحمد فهمي كده".





فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد سلام، أمينة خليل، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم سوسن بدر، صفاء الطوخي إيمان السيد، وهو من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.



والفيلم تدور أحداثه في إطار لايت حول أربعة أصدقاء من الدراسة يجتمعون بعد مرور فترة كبيرة من العمر عليهم، ويقومون بالوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، وبعد ذلك يسافرون لإحدى المدن الساحلية لمعالجة مشاكلهم، حيث يمر كل واحد فيهم بمشكلة ما، ويدركون خلال رحلتهم أن العالم قد تغير بدرجة كبيرة كان عليه في فترة شبابهم.